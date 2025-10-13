Silber über 51 USD - Londoner Markt erlebt Short Squeeze historischen Ausmaßes

Anzeige / Werbung

Silber überspringt derzeit eine Rekordmarke nach der anderen. Wie geht es weiter?

Der Londoner Silbermarkt steht Kopf: Ein massiver Short Squeeze hat den Silberpreis zeitweise über die Marke von 51 US-Dollar je Unze getrieben - erst zum zweiten Mal in der Geschichte. In der britischen Hauptstadt notiert Spot-Silber derzeit deutlich über den Preisen in New York, die Liquidität gilt als ausgedünnt, und Marktteilnehmer berichten von stark gestiegenen Leih- und Finanzierungskosten für physisches Metall. Die Dynamik weckt Erinnerungen an den legendären Preissprung von 1980, als die Hunt-Brüder versuchten, den Markt zu dominieren - auch wenn es heute keinen einzelnen Akteur gibt, der den Markt "beherrschen" würde.

Nach Einschätzung von Händlern und Analysten trifft bei Silber eine ungewöhnliche Gemengelage zusammen. Zum einen hat eine breite Flucht in Edelmetalle - also in Gold und Silber - eingesetzt. Auslöser sind vor allem Sorgen über wachsende Staatsschulden in den Industrieländern und die Entwertung von Währungen. Diese Strömung hat sich durch den Haushaltsstreit und die zuletzt eskalierte Etat-Blockade in den USA noch verstärkt. Silber profitiert in solchen Phasen sowohl von seinem Status als Geldmetall als auch von seiner industriellen Nutzung.

Silber über 50 USD - Londoner Markt erlebt Short Squeeze historischen Ausmaßes

