Strategisches Druckmittel: Antimon - China beschränkt Export, Anleger wittern Chancen

China dominiert Raffination und nutzt Exportkontrollen als Druckmittel. USA und EU fahren Gegenstrategien hoch - von Minen über Raffinerien bis Recycling. Wer früh in westliche Antimonprojekte geht, könnte profitieren!

Nachdem wir uns gestern den physischen Grundlagen und Einsatzfelder von Antimon gewidmet haben, nimmt sich der heutige Beitrag der politischen Dimensionen der Antimonproblematik an. Im Vordergrund stehen dabei die Fragen: Wer kontrolliert die Verarbeitung? Welche Machtmittel setzt China ein - und wie reagiert der Westen auf diese?

Die Verarbeitung von Antimonerzen zu metallischem Antimon, Antimonoxid und anderen Verbindungen ist ein energieintensiver und technologisch anspruchsvoller Prozess. Weltweit dominiert China die Raffinationskapazitäten mit einem Anteil von über 80 Prozent an der globalen Primärproduktion. Hauptzentren der chinesischen Antimonverarbeitung sind die Provinzen Hunan, Guangxi und Yunnan.

Antimon: China beschränkt Export - Westen baut Lieferketten auf, Anleger wittern Chancen

