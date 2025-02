Erstmals in seiner Geschichte ist es dem DAX am Dienstag gelungen, die 22.000-Punkte Marke zu überwinden. Bei 22.046,41 Zählern liegt nun die neue Rekordmarke. Aus dem Handel ging der DAX 0,6 Prozent im Plus bei 22.037,83 Punkten. Und bereits am heutigen Mittwoch dürfte der DAX noch eine Schippe drauflegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 22.108 Punkte.Im Blickpunkt dürfte im DAX nach der Veröffentlichung der starken Zahlen am Vorabend die Aktie der ...

