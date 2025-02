HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen für 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Infrastrukturkonzern biete eine attraktive Mischung aus smarter Kapitalverwendung und Wachstum, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinne und Renditen untermauerten diese Einschätzung./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 17:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000125486