EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Nakiki SE: Update zur Kapitalerhöhung: Verpflichtende Zeichnungszusagen externer Investoren für 40 % des Emissionsvolumens



12.02.2025 / 09:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Frankfurt am Main, 12. Februar 2025 - Die Nakiki SE (ISIN: DE000WNDL300) hat gestern eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht für bestehende Aktionäre angekündigt. Auf der begleitenden Roadshow bei semiinstitutionellen Investoren ist die Transaktion auf Interesse gestoßen.

So liegen dem Vorstand der Nakiki SE heute schon verpflichtende Zeichnungszusagen im Volumen von 200.000 EUR für Aktien vor, die nicht durch das Bezugsrecht oder Überbezug von bestehenden Aktionären gezeichnet werden. Dies entspricht rund 40 % des maximalen Emissionsvolumens.



Die Frist für die Annahme des Bezugsangebots endet frühestens zwei Wochen nach der Bekanntmachung des Bezugsangebots. Weitere Einzelheiten zu der Kapitalerhöhung ergeben sich aus dem im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Bezugsangebot.



Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 40 285 304 23-0

E-Mail: info@nakikifinance.com



NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

















