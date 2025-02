Bayer hat die EU-Zulassung für Beyonttra (Acoramidis) zur Behandlung von Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM) erhalten, nachdem positive Phase-III-Ergebnisse eine Verringerung der Sterblichkeit und Krankenhausaufenthalte gezeigt hatten. Dieses orale Medikament stabilisiert Transthyretin und verlangsamt das Fortschreiten der Krankheit, was die FDA-Zulassung in den USA im November 2024 ergänzt. Bayer besitzt die exklusiven Vermarktungsrechte für Beyonttra in Europa, mit einem Marktstart Anfang 2025. Die Zulassung stärkt Bayers Pharma-Portfolio inmitten von Umsatzdruck und positioniert das Unternehmen, um mit Pfizers Vyndaqel zu konkurrieren und Marktanteile im wachsenden ATTR-CM-Markt zu gewinnen, der in der EU bis 2030 ein Volumen von EUR 5 Mrd. erreichen soll. Trotz finanzieller Herausforderungen unterstreicht Bayers erfolgreicher F&E-Erfolg mit Beyonttra den strategischen Fokus auf margenstarke Spezial- und seltene Krankheiten und positioniert das Unternehmen für eine starke Rückkehr zum Wachstum im Pharmasegment bis 2027. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 31,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Bayer%20AG