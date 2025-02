ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltgrößte Lebensmittelhersteller Nestle will die Dividende trotz zuletzt schwieriger Zeiten erhöhen. Sie soll um fünf Rappen auf 3,05 Franken erhöht werden, teilte der Produzent von Marken wie Kitkat- und Nespresso am Donnerstag in Zürich mit. Damit soll die Dividende zum 29. Mal in Folge erhöht werden und das, obwohl Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr gesunken sind.

Der Konzern kämpfte zuletzt mit einer schwachen Nachfrage, hohen Kosten und dem starken Franken. Der Umsatz fiel 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent auf 91,4 Milliarden Franken. Bereinigt um Wechselkursveränderungen sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen wuchs Nestle aber um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Das sogenannte organische Wachstum setzt sich zusammen aus Preisanpassungen von 1,5 Prozent und Mengensteigerungen (RIG) von 0,8 Prozent. Das Wachstum fiel damit etwas besser aus, als Experten erwartet hatten. Auch die Dividende ist einen Tick mehr als erhofft.

Für 2025 stellt das Management weiter eine Verbesserung des organischen Umsatzwachstums gegenüber 2024 in Aussicht. Die zugrunde liegende operative Ergebnismarge soll bei 16,0 Prozent oder höher liegen. Mittelfristig will Nestle weiterhin wieder zu Werten von über 17 Prozent zurück. Das organische Umsatzwachstum soll "in einem normalen Geschäftsumfeld 4 Prozent plus" betragen.

Wie bereits am Investorentag im November angekündigt, will der Konzern bis Ende 2027 rund 2,5 Milliarden Franken einsparen. Mit den Einsparungen sollen höhere Investitionen ins Marketing finanziert werden./tt/uh/AWP/zb