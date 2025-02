ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Debatte rund um Nachahmerpräparate für Dupixent ab etwa 2030 bestimme mittelfristig das Geschehen, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er stimme nicht in die Stimmen der Skeptiker ein, denen zufolge die kommenden Immunologie-Produkte von Sanofi für medizinische Einsatzmöglichkeiten bestimmt sein könnten, die Dupixent bereits abdecke./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 04:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 04:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120578