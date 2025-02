ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco nach Geschäftszahlen des Tabakkonzerns für 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und auch der Anstieg des operativen Ergebnisses deckten sich in etwa mit den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Faham Baig in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 07:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002875804