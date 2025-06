© Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Der britische Tabakkonzern hebt seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Das Wachstum bei den trendigen Tabakalternativen springt endlich an. Anleger reagieren noch zurückhaltend.British American Tobacco (BAT) zeigt sich nach einem soliden ersten Halbjahr optimistischer für das Gesamtjahr. Der Tabakkonzern hinter Marken wie Lucky Strike hob seine Umsatzprognose leicht an und setzt zunehmend auf wachstumsstarke Alternativen zu klassischen Zigaretten. Wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte, erwartet BAT nun für 2025 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent. Zuvor hatte man lediglich ein Plus von etwa 1 Prozent in Aussicht gestellt. Die Prognose für das …