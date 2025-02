© Foto: Christoph Reichwein/dpa

Der Essener Stahlriese hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres gemischte Ergebnisse erzielt.Die Aktie legt am Donnerstag dennoch stark zu und setzt sich an die Spitze des MDAX.Der Umsatz sank im abgelaufenen Quartal um 4 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro, was unter den Erwartungen lag. Trotz schwacher Nachfrage und niedrigerer Stahlpreise stieg das bereinigte EBIT überraschend von 84 Millionen auf 191 Millionen Euro. Besonders stark lief das Marinegeschäft, mit deutlichem Wachstum im Neugeschäft. Konzernchef Miguel López plant, diese Sparte auszugliedern, um sie für den hohen Auftragsbestand und das anhaltende Kundeninteresse optimal aufzustellen.