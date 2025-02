Sehr überraschend kann die Aktie von BASF am Donnerstag um bis zu +4% gewinnen und auf den höchsten Stand seit April 2024 klettern. Das steckt jetzt hinter den Kursgewinnen und diese Chancen bieten sich jetzt bei den Papieren. Friedenshoffnungen in der Ukraine Die Kurse der gesamten deutschen Chemiebranche sind am Donnerstag deutlich angezogen, nachdem bekannt geworden ist, dass US-Präsident Donald Trump in Friedensgespräche mit Russland wegen der ...

