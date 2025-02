Lange Zeit kannte die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co. nur eine Richtung - nach unten. Doch in den letzten zwei Wochen hat der Titel eine rasante Trendwende vollzogen, aber fällt diese auch nachhaltig aus?

Der Stahlmarkt war mau im letzten Jahr, niedrige Preise prägten das Bild und haben auch Klöckner & Co belastet. Nach neun Monaten musste das Unternehmen einen Umsatzrückgang um 3,8 Prozent auf 5,1 Mrd. Euro hinnehmen, obwohl sich der Absatz um 6,3 Prozent auf 3,4 Mio. Tonnen erhöht hat. Das EBITDA (vor wesentlichen Sondereffekten) hat noch deutlich stärker gelitten und ist binnen Jahresfrist von 174 auf 104 Mio. Euro gesunken.

Doch seitdem hat sich die Lage gebessert. Jüngst hat der Stahlkonzern AccelorMittal ein gutes Ergebnis für das vierte Quartal berichtet - und auch der Ausblick auf das laufende Jahr ist recht optimistisch ausgefallen. Eine wieder anziehende Nachfrage trifft auf geringe Lagerbestände, das lässt sich bereits an der Preisentwicklung ablesen. So ist der Preis für warmgewalzten Stahl in Nordeuropa seit dem Zwischentief im Dezember bereits um rund 10 Prozent gestiegen und damit auf das höchste Niveau seit dem September.

Und für Klöckner & Co. gibt es noch einen weiteren Treiber, nämlich die Stahlzölle von Trump, die für ein höheres Preisniveau sorgen dürften, wovon Händler üblicherweise profitieren.

Kurzfristig ist die Aktie wegen dieser Aussichten jetzt etwas überkauft, in der nächsten Konsolidierung kann man aber spekulativ ein paar Stücke ins Depot legen (aktien-globlal.de, 13.02.25, 17:00, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

https://www.aktien-global.de/news-cov/cov_klckner/kloeckner_das_groe_comeback-15512/

Originalmeldung: