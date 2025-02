Enttäuschende Aussichten: Der Tabak-Riese British American Tobacco (BAT) hat die Anleger am Donnerstag mit einer schwachen Wachstumsprognose auf dem falschen Fuß erwischt. Der vor allem bei Dividenden-Jägern beliebte Titel ging mit einem Minus von satten 8,8 Prozent an der Heimatbörse in London aus dem Handel.2025 will der Konzern, zu dem unter anderen die bekannten Marken Lucky Strike und Pall Mall gehören, gerade mal ein Prozent zu konstanten Wechselkursen beim Umsatz zulegen. Als Belastungsfaktoren ...

