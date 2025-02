The following instruments on XETRA do have their first trading 14.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.02.2025Aktien1 CA78437E1088 SAP SE CDR2 CA03822G1046 Applied Materials Inc. CDR3 CA09858C1077 Booking Holdings Inc. CDR4 CA68390F1018 Oracle Corp. CDR5 SE0019763988 Eyeon Group AB6 SE0022087680 GreenMerc AB7 CA36968P1080 General Electric Co. CDR8 CA87953P1080 Telescope Innovations Corp.9 CA9499321078 Wells Fargo & Co. CDR10 CA92261K2056 Veji Holdings Ltd.11 SE0023467451 Mantex ABAnleihen/ETF1 US532457CZ98 Eli Lilly and Company2 XS2587708624 Sharjah, Government of the Emirate of3 XS3000970494 TSB Bank PLC4 XS2947175019 Danske Bank A/S5 XS2936712905 Landsbankinn hf.6 AT0000A3J2F7 Oberbank AG7 US775109DG30 Rogers Communications Inc.8 US902674ZW39 UBS AG9 US532457CY24 Eli Lilly and Company10 XS3004338557 Albanien, Republik11 BE6360448615 Barry Callebaut Services N.V.12 BE6360449621 Barry Callebaut Services N.V.13 US532457CV84 Eli Lilly and Company14 DE000A4DE2R2 Investitionsbank Schleswig- Holstein15 US55405YAB65 MACOM Technology Solutions Holdings Inc.16 US775109DH13 Rogers Communications Inc.17 FR0013525136 Société Générale S.A.18 FR001400XFK9 Société Générale S.A.19 FR001400XHU4 BNP Paribas S.A.20 XS3003232272 Fastighets AB Balder21 FR001400XJJ3 Frankreich, Republik22 IT0005635583 Italien, Republik23 DE000HEL0DQ2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HEL0DL3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HEL0DG3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 IE000BO2Y0T8 Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF27 IE000Z0FC0G5 Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF