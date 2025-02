Unterföhring (ots) -14. Februar 2025. "Der letzte Bulle" kehrt in sein Essener Revier zurück - ohne Marke und Pistole, dafür mit unbändigem Kampfgeist. Zum Start der Dreharbeiten der Erfolgsserie muss sich der verschollen und tot geglaubte Mick Brisgau - gespielt von Henning Baum - abermals ins Leben zurückkämpfen. Wie sich der unkonventionelle Ruhrpott-Cop dabei schlägt und welche privaten und beruflichen Hindernisse auf ihn einprasseln, gibt es bereits in der zweiten Jahreshälfte 2025 in acht neuen Episoden zu sehen."Der letzte Bulle" ist die erste gemeinsam von Prime Video und SAT.1 beauftragte Serie.Dazu holen SAT.1 und Prime Video die Originalbesetzung in ihre ikonischen Rollen zurück:- Gemeinsam mit Henning Baum nimmt Maximilian Grill als "Andreas Kringge", dem regelbewussten und gewissenhaften Gegenpart des Revier-Cowboys, wieder die Ermittlungen auf. Doch hat Andreas noch an eine Rückkehr Micks geglaubt?- Helmfried von Lüttichau hat als Leiter der Mordkommission "Martin Ferchert" erneut alle Hände damit voll zu tun, mit seiner besonnenen Art Mick Brisgau bei seinen Ermittlungen den Rücken freizuhalten.- Robert Lohr alias "Roland Meisner" bekommt mit "Carolin Berger" - gespielt von Peri Baumeister - eine selbstbewusste Kollegin in der Gerichtsmedizin, die weiß, was sie will und kann. Ihre Ehe mit dem konsequenten Staatsanwalt "Ralf Berger" - verkörpert von Torben Liebrecht - erlebt durch eine komplizierte Dynamik zwischen Carolin und Mick eine Achterbahnfahrt.- Da ist es ein Segen, dass auch Tatjana Clasing als "Uschi Nowatzki" für Mick und seine Kollegen wieder die Türen ihrer Kneipe aufsperrt.Wann sind die neuen Folgen "Der letzte Bulle" zu sehen?Mick Brisgau ermittelt in der zweiten Jahreshälfte 2025 zuerst bei Prime Video. Bereits vier Wochen später feiert "Der letzte Bulle" mit Doppelfolgen in SAT.1 seine Free-TV-Premiere. Die Episoden sind jeweils nach SAT.1-Ausstrahlung zudem kostenlos im Catch-up-Angebot auf Joyn verfügbar.Mit der Produktion der Fortsetzung der Erfolgsserie beauftragen SAT.1 und Prime Video die Kölner Produktionsfirma Glisk.Hintergrund "Der letzte Bulle":Vom 12. April 2010 bis zum 2. Juni 2014 ermittelte Henning Baum bereits als "Der letzte Bulle" für SAT.1. In fünf Staffeln der Kult-Serie löste er in der Rolle des aus einem 20-jährigen Koma erwachten Polizisten Mick Brisgau 60 Kriminalfälle. Jetzt kehrt Mick in sein Essener Revier zurück. Um aber wieder Fuß zu fassen, muss er sich nicht nur aus einer misslichen Lage befreien, sondern auch mit einem tragischen Schicksalsschlag klarkommen.Pressekontakt:Carina Castrovillari / Nathalie GalinaContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108 / - 1186email: carina.castrovillari@seven.one / nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5970996