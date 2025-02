Negative Marktbedingungen und interne Herausforderungen bleiben eine Belastung für TAKKT. Der organische Umsatz ging im vierten Quartal 2024 um 11,5 % im Jahresvergleich zurück, wobei der ausgewiesene Gesamtumsatz bei 254,5 Mio. EUR lag. Der Rückgang hat sich zwar etwas verlangsamt, wodurch das organische Gesamtjahresminus auf 15,4 % begrenzt werden konnte. Die Bruttomarge sowie die bereinigte EBITDA-Marge sanken um 3,3 bzw. 3,7 Prozentpunkte im Jahresvergleich. Dies ist auf Skalennachteile, den Abbau von Lagerbeständen zu niedrigeren Preisen sowie Kosten für die Neuausrichtung zurückzuführen. Der Ausblick für 2025 bleibt verhalten - ein Umsatzwachstum wird erst in der zweiten Jahreshälfte erwartet, während sich die bereinigte EBITDA-Marge nur leicht verbessern dürfte. Trotz starker Cash-Generierung, konstanter Ausschüttungen an Aktionäre und der Neuausrichtung des Geschäftsmodells, die das mittel- bis langfristige Wachstumspotenzial stärken, fehlt kurzfristig ein klarer Katalysator. Daher halten die Analysten von mwb research an ihrer HALTEN-Empfehlung fest und setzen das Kursziel weiterhin bei 8,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TAKKT%20AG