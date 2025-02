Den beiden sehr stark im Erdgasgeschäft positionierten europäischen Energieriesen Shell und Equinor hatte der Lauf der Gaspreise natürlich zuletzt voll in die Karten gespielt. Doch allmählich mehren sich die Anzeichen, dass die Rally enden wird. So ist nun der Preis für europäisches Erdgas am Freitag den vierten Tag in Folge gefallen.Zum Wochenschluss rutschte der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat unter 50 Euro je Megawattstunde (MWh) und wurde gegen Mittag bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...