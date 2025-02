Die Alamos Gold Aktie setzt ihren bemerkenswerten Aufwärtstrend fort und erreichte am 16. Februar 2025 einen neuen Höchststand von 22,50 Euro. Der kanadische Goldproduzent, der eine Marktkapitalisierung von 8,9 Milliarden Euro aufweist, verzeichnet damit eine deutliche Kurssteigerung gegenüber dem erst kürzlich am 13. Februar erreichten Allzeithoch von 22,04 Euro.

Quartalszahlen in Sicht

In den kommenden Tagen steht ein wichtiger Termin für Investoren bevor: Am 19. Februar 2025 wird Alamos Gold nachbörslich die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorlegen. Die Präsentation der Quartalszahlen folgt am darauffolgenden Tag, bevor das Unternehmen am 23. Februar an der BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference teilnimmt.

Anzeige

Alamos Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Alamos Gold-Analyse vom 16. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Alamos Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Alamos Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Alamos Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...