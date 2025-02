Neuigkeiten vom Konzernzumbau gab es zuletzt aus dem Umfeld der Chemiekonzerns. So ist ein Käufer für das brasilianische Geschäft mit Anstrichen für Gebäude gefunden: Es geht für 1,15 Milliarden Dollar an die US-Firma Sherwin-Williams. Damit lässt BASF den Worten Taten folgen: Bereits im Herbst hatten die Mannheimer verkündet, dass man sich stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren wolle. Der Verkauf soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 abgeschlossen werden, sofern die zuständigen Wettbewerbsbehörden ...

