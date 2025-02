München (ots) -"Wir stehen unter Druck! Aber wir werden bereit sein, dort zu bestehen!" Der neue Bundestrainer Alex Mumbru steht mit seinen Weltmeistern in diesen Tagen vor einer wichtigen Mission: am besten zweimal gewinnen, um bei der EuroBasket 2025 auf jeden Fall dabei sein! Am Donnerstag geht es beim Spitzenreiter in Montenegro los (live und kostenlos bei MagentaSport ab 18.45 Uhr), am Sonntag folgt das Heimspiel gegen Bulgarien (live und kostenlos bei MagentaSport ab 17 Uhr). Und weil der Druck hoch ist, hat Alex Mumbru 6 Weltmeister im Team - nahezu das Beste, was das deutsche Basketball jenseits der NBA zu bieten hat. Etwa Johannes Thiemann, der extra aus Japan angereist ist und der die 1. Aufgabe in Montenegro so beschreibt: "Toughes Team. Sehr physisch, das wird ein hartes Spiel." Montenegro hat mit seinen "ekstatischen" Fans zu Hause noch kein Spiel verloren. Das Duell in Deutschland aber mit 61:85. "Wir sind Weltmeister. Wir wissen alle, dass wir hier sind, um 2 Spiele zu gewinnen," sagt Justus Hollatz mit der Logik des Favoriten. Zum 2. Spiel in Bulgarien wird auch Daniel Theis dazustoßen - über 400 NBA-Spiel, natürlich Weltmeister, er spielt nun beim EuroLeague-Klub AS Monaco. Die Ausgangslage: Deutschland liegt mit 2 Siegen und 2 Niederlagen auf Platz 2 der Gruppe. Der Erste ist sicher qualifiziert.MagentaSport zeigt die EuroBasket vom 27. August bis 14. September 2025 komplett live.Nachfolgend ein Ausblick auf die EuroBasket-Qualifikationsspiele der Basketball-Weltmeister - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Los geht es am Donnerstag mit Montenegro gegen Deutschland, live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport.DBB-Coach Alex Mumbru steht in seiner 3. Partie als Deutschland-Coach mit einem Sieg und einer Niederlage. Über den Druck, sich für die EuroBasket zu qualifizieren, sagt der 45-jährige Spanier: "Wir stehen unter Druck. In dieser Gruppe kann jedes Team ausscheiden und wir wissen, dass wir gewinnen müssen."Über den Gegner Montenegro sagt er: "Das wird mit Sicherheit ein schwieriges Spiel für uns. Auswärts, mit den gegnerischen Fans im Rücken - sie haben ein sehr gutes Team. Sie haben bisher alle Heimspiele mit 20 Punkten Vorsprung gewonnen, und wir wissen, wie schwer das wird. Aber wir werden bereit sein, dort zu bestehen."Mit den NBA-Spielern, darunter Dennis Schröder, Franz Wagner und Moritz Wagner, ist Mumbru im regelmäßigen Austausch: "Ja, wir stehen mit ihnen in Kontakt - mit den verletzten Spielern wie Moritz und auch mit Dennis. Wir sprechen miteinander, und in den kommenden Monaten werden wir sie besuchen."Nach 6 Jahren bei ALBA wagte Johannes Thiemann im vergangenen Sommer den Schritt nach Japan zu den Gunma Crane Thunders. Für die EM-Quali ist der 31-Jährige extra aus Japan angereist - ein Aufwand, der für ihn selbstverständlich ist. Über die große Bedeutung der Nationalmannschaft sagt er: "Ich freue mich immer, wenn ich für die Nationalmannschaft spielen kann. Das ist für mich eine große Ehre. Deswegen versuche ich auch jetzt, wo ich in Japan spiele und die Möglichkeit habe, die Fenster mitzunehmen. Das ging die letzten Jahre mit der EuroLeague nicht immer, deswegen habe ich gesagt: Okay, ich komme für dieses Fenster."Über den Druck, sich in den kommenden Spielen gegen Montenegro und Bulgarien für die EuroBasket zu qualifizieren, sagt er: "Sehr hoch. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren basketballerisch in Deutschland wirklich etwas aufgebaut, und es ist extrem wichtig, dass wir uns auch für die EM qualifizieren."Vor dem ersten Quali-Spiel gegen Montenegro am Donnerstag (live und kostenlos bei MagentaSport ab 18.45 Uhr) erwartet er keine einfache Partie: "Toughes Team. Ich glaube, sehr physisch, das wird ein hartes Spiel. Aber ich bin überzeugt, wenn wir unser Spiel spielen, haben wir gute Chancen, die Partie zu gewinnen."Über die Umstellung auf den Basketball in Japan: "Es ist natürlich eine große Umstellung vom europäischen Basketball - auch von der Kultur her. Es ist etwas ganz anderes, das war auch einer der Gründe, warum ich dorthin gegangen bin. Aber bis jetzt gefällt es mir gut."Weltmeister Johannes Voigtmann stößt wieder zur Nationalmannschaft, nachdem er bei den Spielen gegen Schweden im vergangenen November nicht dabei war. Von DBB-Coach Alex Mumbru hat er einen sehr guten Eindruck gewonnen: "Er hat eine klare Philosophie, wie er spielen will und hat diese von Anfang an deutlich kommuniziert. Er legt viel Wert auf ein schnelles Spiel und eine gute Verteidigung und möchte, dass wir Spaß am Spiel haben - das ist eine gute Mischung."Über den Druck, sich für die EuroBasket zu qualifizieren, sagt er: "Der Druck ist groß. Wir wollen im Sommer unbedingt bei der EM dabei sein, das ist ganz klar. Jetzt vor dem letzten Fenster noch nicht sicher qualifiziert zu sein, erzeugt natürlich eine gewisse Anspannung. Aber wir nehmen diesen Druck an und versuchen, das Beste daraus zu machen."FC-Bayern-Guard Justus Hollatz verspürt ebenfalls Druck - und selbstbewußt: "Wir sind amtierender Weltmeister. Wir wissen alle, dass wir hier sind, um 2 Spiele zu gewinnen. Alle Jungs sind hier, um genau das zu schaffen. Den Druck machen wir uns, wenn überhaupt, nur selbst."Über die Aufgabe gegen Montenegro sagt der 23-Jährige: "Es wird ein schwieriges Spiel, denke ich. Sie sind ein Team, das wahrscheinlich 40 Minuten lang Fullcourt-Pressure spielen wird. Ich weiß nicht, wie viele Fans kommen, aber wenn die Halle voll ist, wird es ein herausforderndes Auswärtsspiel."Andreas Obst war einer der herausragenden Spieler beim WM-Triumph 2023 und erzielte im Turnier einen Punkteschnitt von 10,4. Über die bevorstehenden Pflichtaufgaben gegen Montenegro und Bulgarien sagt der 28-Jährige: "Uns ist die Wichtigkeit dieser Spiele bewusst. Natürlich freuen wir uns auch, wieder zusammenzukommen und uns während der Saison mal wiederzusehen - das ist ja eher untypisch. Ein bisschen Tapetenwechsel tut gut, auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Wir sind hochmotiviert."Der Link zum Ausblick auf das Quali-Spiel in Montenegro: https://cloud.thinxpool.de/s/nRoz3xQoCbWfbrBBasketball live bei MagentaSportEM-Qualifikation Männer live und kostenlosDonnerstag, 20.02 2025ab 18.45 Uhr: Montenegro - DeutschlandFreitag, 21.02.2025ab 19.50 Uhr: Kroatien - FrankreichSonntag, 23.02.2025ab 17.00 Uhr: Deutschland - BulgarienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5974221