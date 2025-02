BASF verkauft in Brasilien eine Farbtochter an Sherwin-Williams. Im Gegenzug erhält der Konzern 1,1 Milliarden Euro. Das ist ein Umsatzmultiple von 2,1. Dies liegt über den Erwartungen. Für BASF ist die Transaktion ein kleiner Verkauf. Er zeigt jedoch die Strategie der Unternehmensführung. Man will Werte heben. Außerdem kann der ...

