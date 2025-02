Toronto, ON - 19. Februar 2025 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) ("Revival Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/) freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Dundee Corporation (TSX: DC.A) über deren hundertprozentige Tochtergesellschaft Dundee Resources Limited ("Dundee") eine Vereinbarung ohne Brokerbeteiligung abgeschlossen hat. Gemäß dieser Vereinbarung hat sich Dundee bereit erklärt, 10.000.000 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zum Preis von 0,32 CAD pro Einheit zu erwerben, was einem Bruttoerlös in Höhe von 3.200.000 CAD entspricht (die "Platzierung").

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant gilt als "Warrant") zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten nach dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,45 CAD.

Dundee ist eine an der Börse TSX notierte und auf die Mineralexploration und -erschließung spezialisierte Investmentgesellschaft. Der Erlös aus der Platzierung wird für den Projektausbau bzw. die weiteren Projekterschließungsaktivitäten von Revival Gold sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

In Verbindung mit der Platzierung hat Revival Gold der Firma Dundee ein sechsmonatiges Vorkaufsrecht im Hinblick auf die Teilnahme an zukünftigen Eigenfinanzierungsrunden eingeräumt, damit diese ihre proportionale Beteiligung am Unternehmen beibehalten kann. Darüber hinaus haben Revival Gold und Dundee vereinbart, metallurgische Studien unter Einsatz der proprietären Technologien, die von der Dundee-Tochter Dundee Sustainable Technologies Inc. ("DST") entwickelt wurden, durchzuführen.

Revival Gold hat die Option, das Platzierungsvolumen nach eigenem Ermessen um bis zu 15 % zu erhöhen, um sich einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 480.000 CAD zu sichern (die "erweiterte Platzierung"). Nach Abschluß der Platzierung wird Dundee rund 5 % der der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis besitzen (unter der Annahme, dass die Platzierung abgeschlossen wird, jedoch ohne zusätzliche Einheiten, die im Rahmen der erweiterten Platzierung ausgegeben werden). Alle gemäß der Platzierung und der erweiterten Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten.

"Dundee und sein Team aus Bergbau-, Finanzierungs- und ESG-Experten, zu denen auch President & CEO Jonathan Goodman zählt, haben maßgeblich am Aufbau einiger der erfolgreichsten Edelmetallunternehmen der Welt, wie Repadre Capital Corp., Dundee Precious Metals Inc. und Sabina Gold & Silver Corp., mitgewirkt. Wir heißen Dundee als neuen strategischen Investor von Revival Gold herzlich willkommen und freuen uns auf die strategischen und geschäftlichen Beiträge von Dundee zur weiteren Entwicklung", so Hugh Agro, President & CEO von Revival Gold.

Die Platzierung ist an die üblichen Abschlussbedingungen gebunden, wozu auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen seitens der Regulierungsbehörden einschließlich der TSX Venture Exchange zählt. Der Abschluss der Platzierung erfolgt voraussichtlich am bzw. um den 28. Februar 2025.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") noch nach den diversen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen nicht angeboten oder verkauft werden.

Über Revival Gold

Revival Gold ist einer der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die technischen und wirtschaftlichen Studien für das Goldprojekt Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran.

Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "RVG" und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel "RVLGF". Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Über Dundee Corporation

Dundee Corporation ist eine unabhängige börsennotierte kanadische Holdinggesellschaft, deren Aktien an der Toronto Stock Exchange unter dem Börsensymbol "DC.A" gehandelt werden. Über ihre operativen Tochtergesellschaften ist die Dundee Corporation als aktiver Investor tätig, dem es vor allem darauf ankommt, als vertrauenswürdiger Partner der Bergbaubranche mit mehr als 30 Jahren Erfahrung mit lukrativen Investments im Bergbau langfristige und nachhaltig Werte zu schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Hugh Agro, President & CEO, oder Lisa Ross, CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der zutreffenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie "glaubt", "erwartet", "rechnet mit", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird", oder "plant" zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, die Ziele und Zukunftspläne des Unternehmens. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen über den Abschluss der Platzierung, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus der Platzierung, die potenzielle Aufstockung der Platzierung, den Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, die Erschließung der Projekte des Unternehmens und die potenziellen Produktionsschätzungen für die Projekte. Der Abschluss der Platzierung unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Zustimmung der TSX Venture Exchange und, falls zutreffend, gemäß den Anforderungen der TSX Venture Exchange, der Zustimmung der Aktionäre. Es kann nicht garantiert werden, dass die Platzierung wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen, einschließlich der Annahme, dass die Platzierung zu den hierin beschriebenen Bedingungen abgeschlossen wird, dass alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig eingeholt werden, dass das Unternehmen die Erlöse aus der Platzierung wie beabsichtigt erfolgreich einsetzen wird und dass die Projekte des Unternehmens wie erwartet vorankommen werden. Obwohl Revival Gold der Ansicht ist, dass die Annahmen und Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese innewohnenden erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Risiko, dass die Platzierung nicht wie erwartet oder überhaupt nicht abgeschlossen wird, dass die Erlöse aus der Platzierung nicht wie erwartet verwendet werden, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen nicht rechtzeitig eingeholt werden, dass die Projekte des Unternehmens nicht wie erwartet vorankommen, Änderungen der Rohstoffpreise, der Anlegerstimmung und der Marktbedingungen, wie sie bei historischen Transaktionen beobachtet wurden, sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsrundschreibens und der Discussion & Analysis des Managements, die unter http://www.sedarplus.casedarplus.ca, abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getroffen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78571Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78571&tr=1



