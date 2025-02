Kinaxis gibt bekannt, dass der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Musiker beim wichtigsten Supply-Chain-Community-Event des Jahres im Hauptprogramm auftreten wird

Kinaxis® (TSX:KXS), ein Weltmarktführer im Bereich der End-to-End-Lieferkettenorchestrierung, gab heute bekannt, dass Nelly auf der Kinexions 2025, der jährlichen Supply-Chain-Community-Konferenz, die vom 31. März bis 2. April in Austin, Texas, stattfindet, als Headliner auf der Entertainment-Bühne zu sehen sein wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250219983995/de/

Multi-platinum-selling rap icon Nelly will take center stage at Kinexions 2025, the premier supply chain community event of the year. (Photo: Business Wire)