Koenig & Bauer AG - von Montega AG



19.02.2025 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich.

Einstufung von Montega AG zu Koenig & Bauer AG



Unternehmen: Koenig & Bauer AG

ISIN: DE0007193500



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 19.02.2025

Kursziel: 16,00 EUR (zuvor: 14,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



HIT-Feedback: Erfüllung der Guidance verspricht starkes Q4

Koenig & Bauer hat sich jüngst auf den 13. Hamburger Investorentagen präsentiert und trotz konjunktureller Herausforderungen ein positives Gesamtbild der aktuellen Lage gezeichnet. Vor diesem Hintergrund sind wir zuversichtlich, dass die Prognosen erreicht werden konnten, was auf ein traditionell starkes Schlussquartal hindeutet.



Koenig & Bauer erzielt üblicherweise den Löwenanteil des Ergebnisses in Q4. Infolge der schwachen operativen Entwicklung nach 9M/24 (EBIT operativ: -20,7 Mio. EUR) ist zur Erfüllung der Guidance 2024 (EBIT operativ: 25-40 Mio. EUR) diesmal ein starker Q4-Ergebnisbeitrag i.H.v. rund 45 Mio. EUR vonnöten, was CFO Stephen Kimmich bekräftigte.



[Abbildung]



Für ein ertragreiches Q4 sprechen u.E. neben dem mit 1,08 Mrd. EUR per 30.09. auf Rekordniveau liegenden Auftragsbestand auch erste Effekte des Fokusprogramms Spotlight sowie erwartete Auslieferungen margenstarker Banknotendruckmaschinen aus einem Großauftrags aus Q4/23. Darüber hinaus deutete der CFO in seiner Präsentation an, dass das Unternehmen das Gesamtjahr sogar mit einem positiven Cashflow abgeschlossen haben könnte (FCF 9M/24: -35,8 Mio. EUR). Auch sei mit einer soliden Entwicklung des Auftragseingangs im größten Segment Sheetfed zu rechnen.

Damit verfügt Koenig & Bauer u.E. über eine gute Ausgangsbasis, um in 2025 einen spürbaren Gewinnsprung zu realisieren. Allein aus Spotlight sollte ein positiver Ergebnisbeitrag von 40-50 Mio. EUR resultieren, sodass ein wesentlicher Schritt in Richtung der für 2026 avisierten EBIT-Marge von 6% gelingen dürfte. Zudem geht die Neuaufstellung von bisher drei auf die zwei Segmente Paper & Packaging Sheetfed Systems (P&P) sowie Special & New Technologies (S&T) mit einer Verschlankung der Managementstruktur auf perspektivisch zwei Vorstände (CEO/CFO) einher. Für Phantasie sorgt darüber hinaus die fortgesetzte Entwicklungszusammenarbeit mit VW-Tochter PowerCo für eine 'lösungsmittelfreie Trockenbeschichtung' im Bereich der Batteriezellfertigung. Hierzu gab Koenig & Bauer zuletzt die Bestellung eines weiteren Prototypen durch PowerCo bekannt, der Proof of Concept soll bis Mitte 2025 erfolgen.



Fazit: Die Erfüllung der 2024er-Ziele und ein optimistischer Ausblick für 2025 lassen positiven Newsflow erwarten. Für das Erreichen des mittelfristigen Margenziels oder eine fundierte Beurteilung des Geschäftspotenzials aus der Kooperation mit VW fehlt uns aber nach wie vor die notwendige Visbilität. Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells erhöhen wir das Kursziel auf 16,00 EUR, stufen die Aktie nach der jüngsten Outperformance aber wieder auf 'Halten'.



