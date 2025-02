Steht die Renk-Aktie bald auf Allzeithoch? Die 30 EUR wurden gestern geknackt. Geht es nach Analysten, wird die Rüstungsaktie jedenfalls die FOMO-Rally fortsetzen. Wie Hensoldt und Rheinmetall befände sich der Getriebehersteller im Superzyklus. Neues gibt es auch von Elon Musk. Er will die US-Goldbestände prüfen! Damit geht es mal wieder in Richtung von Verschwörungstheorien - diesmal ist die Frage, ob es tatsächlich Gold in Fort Knox gibt. Derweil sehen Experten den Goldpreis in Richtung 3.500 USD marschieren. Die Rally hat inzwischen sogar die kriselnde Barrick Gold erreicht. Die Aktie zieht nach den jüngsten Meldungen an. Ist alles Schlimme eingepreist? Deutlich besser als Barrick läuft die Aktie von Globex Mining. Und beim Mineninkubator wird der Kurs von positivem Newsflow getrieben. Mit dem risikodiversifizierten Rohstoffportfolio hat die Aktie weiterhin Potenzial.

