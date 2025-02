ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Philips von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26,50 auf 29,00 Euro angehoben. Die Aktien der Niederländer preisten nur die alten Sorgen ein, verkannten aber die inzwischen erzielten Verbesserungen, schrieb Analyst Graham Doyle am Mittwochabend in seiner Nachbetrachtung der Zahlen. Er hob seine Schätzungen moderat an. Den Ausblick für 2025 hält er für vorsichtig. Jüngste China-Daten hätten mehr Optimismus erlaubt./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 21:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000009538