Airbus mit starkem Geschäft. Der europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern wuchs 2024 weiter und kündigte für 2025 höheren Umsatz und Gewinn an, aber die geplanten Auslieferungen bleiben unter den Erwartungen. Negative Prognose von Mercedes-Benz für 2025. Nach einem sehr schwachen Jahr sollen Umsatz und Gewinn weiter sinken. Renault zeigt sich hingegen resilient. Die Franzosen konnten 2024 wachsen, wurden aber vom Partner Nissan beim Ergebnis belastet.Die Stimmung im asiatischen Aktienhandel kippt am Donnerstagmorgen. Nahezu alle Benchmarks in der ...

