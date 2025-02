MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S auf "Add" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Der Wettbewerber Nutrien rechne am Düngermarkt mit einer erfreulichen Margentendenz, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies paare sich mit der Erwartung eines begrenzten Nachfragewachstums. In der Summe sprächen die Neuigkeiten für seine positive Empfehlung des deutschen Unternehmens K+S./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 09:06 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KSAG888