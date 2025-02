New York - Die New Yorker Börsen haben am Donnerstag ihre Rekordjagd vorerst unterbrochen. Angesichts der wieder spürbaren Unsicherheit im Markt sank der von Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 22.127 Punkte. Er hatte am Mittwoch ebenso einen Höchststand erreicht wie der breit aufgestellte S&P 500 , der am Donnerstag 0,30 Prozent auf 6.126 Zähler verlor. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,48 Prozent ...

