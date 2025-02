München (ots) -Der Weltmeister hat sich für die EuroBasket 2025 (komplett live bei MagentaSport) so gut wie sicher qualifiziert. Deutschland gewinnt nach einem souveränen, abgeklärten Auftritt mit 6 Weltmeistern 95:76 in Montenegro: erster Auswärtserfolg unter dem neuen Bundestrainer Alex Mumbru, Gruppenerster nach nunmehr 3 Siegen. Die EM-Party kann am Sonntag in Bamberg steigen: mit einem Erfolg gegen Bulgarien ist Deutschland sowieso qualifiziert (ab 17 Uhr live und kostenlos), theoretisch würde sogar eine Niederlage für einen Platz unter den ersten 3 Teams reichen. Mit Daniel Theis stößt dann sogar noch ein 7. Weltmeister zum Kader."Einen Topauftritt" nennt MagentaSport-Experte Alex Vogel das deutsche Spiel, das nur am Anfang unter kleinen Abstimmungsproblemen litt. Sieht auch Weltmeister Jo Voigtmann so: "Das war super. Auch weil wir es so deutlich gestaltet haben. Erste Halbzeit haben wir gut angefangen, zwischendrin ein bisschen gestruggelt. Zweite Halbzeit haben wir dem Gegner keine Möglichkeiten mehr gegeben. Da waren wir dann auch relativ schnell durch."Bundestrainer Alex Mumbru ist "glücklich, sehr glücklich. Aber vor allem bin ich glücklich, weil wir als Team einen guten Basketball gespielt haben - alle 12 Spieler kamen zum Einsatz, alle 12 haben gepunktet."Gegen Bulgarien mit ihrem überragenden Spieler Sasha Vezenkov - er warf gegen Schweden 40 Punkte und ist bester Werfer der EuroLeague - heißt die Devise: "Gewinnen", nichts anbrennen lassen, gibt Voigtmann vor. Auch Trainer Mumbru wirkt entspannt: "Mit unseren Fans im Rücken werden wir bereit sein und für eine starke Atmosphäre sorgen."Nachfolgend einige Clips vom deutschen Auftritt in Montenegro in der EuroBasket-Qualifikation. Im abschließenden Quali-Spiel spielt Deutschland am Sonntag gegen Bulgarien in Bamberg - live und kostenlos ab 17 Uhr bei MagentaSport. MagentaSport zeigt die EuroBasket vom 27. August bis 14. September 2025 in Finnland, Lettland, Zypern und Polen komplett live.EM-Quali Männer: Montenegro - Deutschland 76:95"Wir stehen unter Druck! Aber wir werden bereit sein, dort zu bestehen" - das hatte Bundestrainer Alex Mumbru vor dem Spiel in Montenegro gesagt. Und sein Team hat geliefert. Vom Start weg lassen die Deutschen nichts anbrennen, führen zur Halbzeit mit 50:38 und bauen den Vorsprung kontinuierlich aus. Stärkster Werfer ist Jo Thiemann mit 16 Punkten. Tibor Pleiß (14), Issac Bonga (13) und Nelson Weidemann (10) überzeigen ebenso als Werfer. Coach Mumbru rotiert viel, ermöglicht allen 12 Spielern Einsatzzeiten - und alle treffen.Die Highlights des Spiels: https://www.youtube.com/results?search_query=magenta+sport+basketball+em+qualifiersNach dem 95:76-Sieg in Montenegro zeigt sich Bundestrainer Alex Mumbru erleichtert: "Es war ein wichtiges Spiel, ein hartes Spiel. In der 1. Halbzeit haben wir guten Basketball gespielt, viele Würfe aus guten Positionen genommen. In der 2. Halbzeit haben wir die Rebounds verbessert und das Spiel letztlich souverän zu Ende gebracht."Mit dem Erfolg ist die deutsche Nationalmannschaft der EM-Qualifikation einen großen Schritt nähergekommen. Doch wie zufrieden ist der Coach? "Ich bin glücklich, sehr glücklich. Aber vor allem bin ich glücklich, weil wir als Team einen guten Basketball gespielt haben - alle 12 Spieler kamen zum Einsatz, alle 12 haben gepunktet."Parallel zum DBB-Spiel glänzte Sasha Vezenkov im Duell Bulgarien gegen Schweden mit 40 Punkten. Am Sonntag wartet Bulgarien auf Deutschland (live ab 17 Uhr bei MagentaSport). Alex Mumbru ist sich der Herausforderung bewusst: "Zunächst einmal spielen wir zu Hause, in Bamberg. Wir wissen, dass wir Vezenkov stoppen müssen - er ist nicht umsonst MVP der EuroLeague. Doch mit unseren Fans im Rücken werden wir bereit sein und für eine starke Atmosphäre sorgen."Jo Voigtmann über den Spielverlauf und Ergebnis: "Das war super. Auch weil wir es so deutlich gestaltet haben. Erste Halbzeit haben wir gut angefangen, zwischendrin ein bisschen gestruggelt. Zweite Halbzeit haben wir dem Gegner keine Möglichkeiten mehr gegeben. Da waren wir dann auch relativ schnell durch."Deutschland ist vor dem Spiel gegen Bulgarien am Sonntag fast sicher bei der EM, aber nur fast: "Solange noch eine theoretische Chance besteht, dass es nicht feststeht, wollen wir konsequent arbeiten. Deshalb wollen wir am Sonntag auch gewinnen. Natürlich sind wir jetzt unserem Ziel einen großen Schritt näher. Das freut uns schon sehr."Andreas Obst trifft in der Partie 3 Dreier. Hier ist sein schönster im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OXVKRGhVNmxoSFZ5S3R0L0d5ZWFieitCZFBKQm5rdnhTVE5rU2M0NlJYQT0=Bonga erzielt in der Partie 13 Punkte - davon 3 Dunks. Seine Highlights gibt es hier im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c0FiYWg2andZSDdxRGZyZXp0T1hvdkpUU2JpakVjWDRwaUdYeWNXeks4TT0=Bonga kontert: Im letzten Viertel kommt es zu einer unschönen Szene: Nach einem Dunk von Isaac Bonga geraten er und Vladimir Mihailovic aneinander. Die Folge: Beide Spieler kassieren ein technisches Foul. Hier im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y1l5ZCswRjRycW50d2ZHZmxmRWJVTkZXYkJQUVdBT2J6aktEZjdmQmN1az0=Entspannte Stimmung in der deutschen Kabine nach dem Sieg: https://cloud.thinxpool.de/s/Pqyp9tXSyCiGEB5Basketball live bei MagentaSportEM-Qualifikation Männer live und kostenlosFreitag, 21.02.2025ab 19.50 Uhr: Kroatien - FrankreichSonntag, 23.02.2025ab 17.00 Uhr: Deutschland - Bulgarien