Der DAX hat am Donnerstag nach einem zunächst freundlichen Start am Ende Verluste einstecken müssen. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex letztendlich mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 22.314,65 Zähler. Und auch der Freitag dürfte zunächst keinen neuen Schwung bringen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen nahezu unverändert bei 22.310 Zählern. Anleger dürften sich vor der Bundestagswahl am Sonntag zurückhaltend zeigen.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss ebenfalls recht ruhig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...