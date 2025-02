Da Netzwerke immer komplexer und die Anforderungen an Cybersicherheit immer anspruchsvoller werden, wenden sich Unternehmen laut ISG Provider Lens-Bericht zunehmend an spezielle MNS-Anbieter

Unternehmen in ganz Europa wenden sich zunehmend an Anbieter von Managed Network Services, um ihre digitale Transformation voranzutreiben. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein globales KI-orientiertes Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, veröffentlicht wurde.

Der ISG Provider Lens Enterprise Managed Network Services Report 2024 für Europa zeigt, dass Unternehmen Anbieter von Managed Network Services (MNS) suchen, die sie bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität moderner IKT-Infrastrukturen und der wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe unterstützen, da ihnen häufig die internen Fähigkeiten zur Verwaltung ihrer Netzwerke fehlen.

Fortschreitende Entwicklungen in der digitalen Infrastruktur haben die Nachfrage nach MNS und Network-as-a-Service (NaaS) weiter gesteigert beschleunigt durch neue Technologien wie KI und GenAI, die spezialisiertes Fachwissen erfordern. Verteilte Anwendungen und hybride Betriebsumgebungen, in denen Workloads und Daten gleichzeitig in On-Premises-, Cloud- und Edge-Netzwerken angesiedelt sind, erhöhen die Komplexität zusätzlich.

"Unternehmen setzen zunehmend auf Multicloud-Konfigurationen und verlagern eigene Assets zu Network-as-a-Service (NaaS), um die Unternehmenstransformation voranzutreiben", sagte Jon Harrod, Partner bei ISG Network Advisory. "Wenn sie dies tun, stellen sie fest, dass sie ihre IT-Investitionsausgaben senken, Personal und Schulungen optimieren und die Risiken minimieren können, die typischerweise mit kontinuierlichen Software-Updates einhergehen."

MNS umfasst eine Vielzahl von Dienstleistungen wie Unternehmensplanung und -beratung, Bereitstellung fester und mobiler Infrastrukturen zur Optimierung des Netzbetriebs, Verwaltung und Überwachung von Ferninstallationen, Fehlerdiagnose und Konfigurationsmanagement sowie Notfallwiederherstellung. Unternehmen setzen eine Vielzahl der von MNS angebotenen Netzwerktechnologien ein, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Durch weitere Fortschritte bei der Virtualisierung von Netzwerkfunktionen werden die Arbeitslasten in Unternehmen auf mobile, Zweigstellen- und Edge-Geräte im Netzwerk verteilt. Dies erhöht die Komplexität und den Stress für die internen IKT-Mitarbeiter eines Unternehmens. Die Notwendigkeit, diese Komplexität zu bewältigen, ist ein wesentlicher Treiber für das anhaltende Wachstum von MNS. Dennoch bleiben On-Premises- und hybride Computing-Umgebungen das größte Netzwerksegment, das von MNS-Anbietern verwaltet wird.

Die Cybersecurity-Services von MNS umfassen alles von Netzwerkbereitstellung, -betrieb und -management bis hin zu Netzwerküberwachung. Sie gewährleisten eine robuste Sicherheit durch Firewalls, Audits, Maßnahmen zur Datenintegrität und modernste Systeme zur Erkennung und Abwehr von Eindringversuchen. Gleichzeitig bieten sie ein kontinuierliches Software-Update-Management und spezialisierten Support.

"Unternehmensnetzwerke müssen sehr fortschrittlich und sicher sein", sagte Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Je größer ein Unternehmen ist, desto komplexer und anspruchsvoller wird sein Netzwerk. Eine unsachgemäße Verwaltung dieser Netzwerke stellt an sich schon eine Bedrohung für die Cybersicherheit dar. Das ist es, was Anbietern von Managed Network Services einen Vorteil verschafft."

Im Rahmen der Studie werden auch andere Trends untersucht, wie etwa die Herausforderungen, mit denen europäische CIOs und CISOs bei der Formulierung der ROI-Erwartungen für ihre IKT-Investitionen konfrontiert sind. Diese Führungskräfte erwarten von Managed Service Providern, dass sie technische Lösungen anbieten und als strategische Partner agieren, um die geschäftlichen Auswirkungen ihrer Investitionen zu quantifizieren. Zudem benötigen sie Beratungsdienste, um die Investitionen an den geschäftlichen Zielen des Unternehmens auszurichten.

Weitere Einblicke in die Art und Weise, wie MNS-Anbieter den Herausforderungen der wachsenden Netzwerkkomplexität und den komplexeren Anforderungen von Unternehmenskunden gerecht werden, finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing unter folgendem Link.

Der ISG Provider Lens Enterprise Managed Network Services Report 2024 für Europa bewertet die Kapazitäten von 33 Anbietern in drei Quadranten: Managed Network Services Evolution, Managed Enterprise Connectivity Solutions (DIA, VoIP VPN) und Network as a Service (NaaS).

Die Studie stuft Accenture, Colt, Deutsche Telekom, GTT und Orange Business in jeweils drei Quadranten als Leader ein. Comcast Business, HCLTech, NTT DATA, Verizon Business und Wipro werden in jeweils zwei Quadranten als Leader genannt. Kyndryl und RIEDEL Networks werden in jeweils einem Quadrant als Leader eingestuft.

Ferner werden Capgemini, Computacenter und DXC Technology in jeweils einem Quadrant als Rising Stars bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Im Bereich Kundenerfahrung schneidet Accenture als globaler ISG CX Star Performer für 2024 unter den Anbietern von Managed Network Services ab. Accenture erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage Voice of the Customer, die Teil des ISG Star of Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Bearbeitete Versionen der Studie sind bei Deutsche Telekom, GTT und Orange Business erhältlich.

Der ISG Provider Lens Enterprise Managed Network Services Report 2024 für Europa ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

