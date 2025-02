ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Laut Analyst Gregor Kuglitsch bietet der französische Konzern Anlegern ein attraktives und defensives Engagement im Infrastruktursektor. So der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 23:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 23:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000125486