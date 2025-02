NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vinci von 130 auf 132 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset sieht in einer am Freitag vorliegenden Studie beim operativen Gewinn leichtes Aufwärtspotenzial gegenüber dem Konsens, für den Gewinn je Aktie und den Free Cashflow des Infrastrukturkonzerns liege er aber darunter. Gleichwohl sei der Barmittelfluss stark genug, um weiterhin attraktive Rückflüsse an die Aktionäre zu ermöglichen./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 06:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000125486