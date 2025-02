Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenDK0061410487 DanCann Pharma A/S 21.02.2025 DK0063631999 DanCann Pharma A/S 24.02.2025 Tausch 1000:1CA85941M1041 Sterling Metals Corp. 21.02.2025 CA85941M8806 Sterling Metals Corp. 24.02.2025 Tausch 10:1CA02527W1095 American Copper Development Corp. 21.02.2025 CA02527W2085 American Copper Development Corp. 24.02.2025 Tausch 5:1KYG7552D1354 Younited Financial 21.02.2025 LU2999653251 Younited Financial 24.02.2025 Tausch 1:1