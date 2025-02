An den New Yorker Börsen hat sich am Freitag aufgrund von Konjunktur- und Inflationssorgen die Kursschwäche verfestigt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,7 Prozent auf 43.428,02 Punkte. Der von Technologieaktien geprägte Nasdaq 100 verlor 2,1 Prozent auf 21.614,08 Zähler. Für den breit aufgestellten S&P 500 ging es um 1,7 Prozent auf 6.013,13 Zähler nach unten.Das kurz- und mittelfristige Chartbild trübte sich damit ein. Auf Wochensicht verbuchten alle drei Indizes deutliche Verluste: ...

