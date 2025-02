Die Allianz Aktie erreichte am 13. Februar 2025 mit 330,30 EUR ein neues 10-Jahres-Hoch. Am 21. Februar 2025 schloss die Aktie bei 320,20 EUR und damit in etwa auf dem Niveau des Vortages. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 330,30 Euro, das 52-Wochen-Tief bei 238,30 Euro. Analystenmeinungen und Kursziele Derzeit sehen 19 Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 330,92 EUR für die Allianz Aktie, was einem ...

