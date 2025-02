Die Ecotel Communication AG verzeichnet aktuell eine kritische Phase an den Börsen. Der Telekommunikationsdienstleister musste am 22. Februar 2025 einen Kursrückgang von 0,37 Prozent auf 13,35 Euro hinnehmen. Die negative Entwicklung setzt sich damit fort, nachdem die Aktie bereits am 19. Februar eine wichtige technische Marke unterschritten hatte. Im Monatsvergleich summiert sich der Kursverlust mittlerweile auf 4,46 Prozent.

Quartalszahlen im Fokus

Mit Spannung wird nun die Veröffentlichung der Q4-2024 Ergebnisse am 13. März 2025 erwartet. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 47,0 Millionen Euro bei 3,5 Millionen ausgegebenen Aktien.

