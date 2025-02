Die BASF Aktie zeigt nach einer mehrtägigen Konsolidierung wieder entstehende Aufwärtsdynamik. Der Kurs ist in der vergangenen Woche an der 20-Tage-Linie bei 47,81 Euro nach oben abgeprallt und hat den Widerstandsbereich um 48,58 bis 48,88 Euro erfolgreich überwunden. Im frühen Tradegate-Handel am heutigen Montagmorgen reagiert der Aktienkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...