Die BASF-Aktie startet mit einem leichten Plus in die neue Handelswoche und setzt damit ihren seit Mitte Januar anhaltenden Aufwärtstrend fort. Kann das Ergebnis der Bundestagswahl dem Kurs des Chemieriesen neuen Schwung nach oben geben? Was kann die neue Regierung leisten? Das BASF-Management dürfte erleichtert sein, dass die Bundestagswahl nun doch klare Verhältnisse geschaffen hat. Es wird zu einer Koalition zwischen Union und SPD kommen. Aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...