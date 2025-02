mwb research startet die Coverage zur Schloss Wachenheim AG (SWA) mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 22,00, ein Aufwärtspotenzial von 53%. Das Unternehmen ist ein führender europäischer Produzent von Schaum- und Halbschaumweinen und vereint über 130 Jahre Tradition mit Innovation. Das vielfältige Portfolio umfasst Schaum-, Halbschaum-, stille und alkoholfreie Weine sowie Cider und weinbasierte Getränke und bedient eine breite Palette von Verbraucherpräferenzen. SWA glänzt im wachstumsstarken alkoholfreien Segment, das in Europa voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,6?% wächst, und nutzt seine starken Positionen in Osteuropa und im E-Commerce, um weiteres Wachstum voranzutreiben. Mit bekannten Marken wie Light Live und Charles Volner kombiniert das Unternehmen traditionelle Expertise mit modernen Trends, um in einem dynamischen Markt die Nase vorn zu behalten. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern unterbewertet und mit erheblichem Aufwärtspotenzial, das durch eine starke Cashflow-Generierung unterstützt wird, stellt SWA eine überzeugende Investitionsmöglichkeit dar. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Schloss%20Wachenheim%20AG