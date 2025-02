Gestern kam es zu einem kräftigen Plus bei der Aktie der Commerzbank. Mit dem Überspringen der 20-Euro-Marke hat die Aktie den höchsten Kurs seit 2011 erreicht. Hintergrund ist das Wahlergebnis. Nun zählt es für den Vorstand, denn die UniCredit könnte bald handeln.Am Wahlabend sah es noch so aus, als würde Deutschland in Zukunft erneut von einer Koalition aus drei Parteien regiert. Das hatte unter der Ampel seit Längerem für politische Unsicherheit gesorgt, die Wirtschaft stagniert bestenfalls über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...