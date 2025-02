DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,6% auf 22.539 Pkt - Munich Re fester

DOW JONES--Im Sog der US-Börsen, die im späten Handel einen Teil ihrer Verluste wettmachten, haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Dienstag erholt.

Munich Re gewannen am Abend 1,6 Prozent, nachdem der Rückversicherer seine Dividende überraschend deutlich erhöht hatte. Für 2024 will das Unternehmen 20,00 Euro je Aktie zahlen; Analysten hatten mit einer Anhebung auf 16,50 Euro gerechnet, nachdem Munich Re für das vorige Jahr eine Dividende von 15,00 Euro gezahlt hatte. Das Unternehmen kündigte ferner einen Aktienrückkauf im Umfang von bis zu 2 Milliarden Euro an.

Die Aktien der Porsche AG reagierten kaum, nachdem der Sportwagenbauer Details zum schon länger geplanten Wechsel im Vorstand bekanntgegeben hatte. Die beiden ausscheidenden Vorstandsmitglieder Lutz Meschke und Detlev von Platen werden durch Jochen Breckner und Matthias Becker ersetzt.

Nach Veröffentlichung einiger vorläufiger Zahlen zum vergangenen Jahr legte die Aktie von TAG Immobilien um rund 4 Prozent zu.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 22.539 22.410 +0,6% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 25, 2025 16:32 ET (21:32 GMT)

