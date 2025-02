Das Instrument 5J2 SE0010869552 GABATHER AB (PUBL) SK-,44 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 26.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 27.02.2025The instrument 5J2 SE0010869552 GABATHER AB (PUBL) SK-,44 EQUITY is traded cum capital adjustment on 26.02.2025 and ex capital adjustment on 27.02.2025Das Instrument CL7 BMG464011086 HUA YIN INTL HLDGS HD-,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 26.02.2025The instrument CL7 BMG464011086 HUA YIN INTL HLDGS HD-,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 26.02.2025