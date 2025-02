Die Wahl in Deutschland ist vorbei und der Fokus der Anleger liegt wieder auf den internationalen Börsen. Während Rüstungsaktien, wie Rheinmetall, von einem Hoch zum Nächsten ansteigen, ist der langjährige Höhenflug bei den Aktien von Nvidia, Tesla & Co. vorerst ins Stocken geraten. So verlor Tesla seit Ende letzten Jahres bereits über 38 % seiner Marktkapitalisierung, während der Rückgang bei Nvidia bisher nur ca. 16 % betrug. Doch wohin gehen die Umschichtungen der Investoren und Anleger?

