Neue, zeitgemäße Flasche, neue Marketingkampagne und neues, charakteristisches Getränk für die italienische Kult-Wermutmarke

Das Familien-Spirituosenunternehmen Bacardi erfüllt die Nachfrage der Verbraucher nach leichteren, hochwertigeren Getränken für neue Trinkanlässe, indem es auf dem Premium-Image von MARTINI, einer der bekanntesten Kult-Marken seiner Angebotspalette in der Welt der Getränke, aufbaut.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250225695315/de/

MARTINI vermouth range (Photo: Business Wire)

"Dadurch, dass es im Laufe des Tages immer mehr Trinkanlässe gibt, hat sich der Aperitivo zu einem moderneren und stilvolleren Erlebnis entwickelt", sagt Emma Fox, VP, MARTINI ST-GERMAIN®. "Unser Wermut-Sortiment MARTINI mit seinen kräftigen, bittersüßen Aromen und leichteren Geschmacksrichtungen fügt sich perfekt in diesen weltweiten Trend ein. Mit unserem neuen MARTINI laden wir eine neue Generation von Konsumenten ein, ein echtes italienisches Aushängeschild zu erleben."

MARTINI bleibt auch weiterhin der wohlschmeckende italienische Wermut, der seit über 160 Jahren fachkundig erzeugt wird. Nur präsentiert er sich nun in einer eleganten und unverwechselbaren Flasche, die die Qualität des Wermuts widerspiegelt. Die Angebotspalette von MARTINI umfasst Wermut für jeden Getränkestil und jede Gelegenheit, u.a. MARTINI Bianco, Rosso, Fiero, Rosato und Extra Dry sowie die alkoholfreien Aperitivo-Sorten Vibrante und Floreale von MARTINI.

"Der moderne Aperitivo boomt", erklärt Mahesh Madhavan, CEO von Bacardi Limited, "nur der Markt für Tequila wächst noch schneller." Der Aperitivo-Markt hat einen Umfang von fast 11 Milliarden US-Dollar* und wird voraussichtlich weiterhin um 6 pro Jahr wachsen (IWSR CAGR 24-28). "Durch unsere Investition in MARTINI feiern wir die Essenz des über 160-jährigen Erbes der Marke und deren unstrittigen Einfluss auf die moderne Barkultur. Der MARTINI ist genau für den heutigen Aperitivo gemacht."

Diesen Sommer präsentiert Bacardi:

DIE NEUE, ZEITGEMÄSSE FLASCHE

Das markante, stilvolle Design in Anlehnung an die gewölbten Gehwege im italienischen Turin macht MARTINI im Regal noch auffälliger und vermindert gleichzeitig die Umweltbelastung der Marke. Die 1-Liter-Flasche MARTINI ist jetzt 30 Gramm leichter (das entspricht 5 Prozent des Gesamtgewichts). Dadurch konnten die jährlichen Treibhausgasemissionen am MARTINI-Produktionsstandort in Norditalien gesenkt werden. Die schlankere Flaschenform hat außerdem zur Folge, dass auf jede Palette 48 zusätzliche 75-cl-Flaschen passen (ein Plus von 8 %), was den Transport ebenfalls effizienter macht. Die neuen MARTINI-Flaschen werden ab nächsten Monat in Läden und Bars auf der ganzen Welt präsent sein.

MARKETING-KAMPAGNE 360

Die Kampagne 'MARTINI Dare To Be' spiegelt die Entwicklung des Aperitivos von einem Erlebnis vor dem Event hin zum Hauptereignis wider. Die lebhaften, farbenfrohen Bilder der Kampagne laden den Konsumenten dazu ein, sein 'Alltags-Ich' hinter sich zu lassen und sein 'spielerisches, stilvolles Ich' in den Vordergrund zu rücken. Bacardi wird die Kampagne 'MARTINI Dare to Be' bis 2025 über Werbekanäle, PR und soziale Medien verbreiten und damit eine neue Generation moderner Aperitivo-Trinker ansprechen.

NEUER CHARAKTER-DRINK

Diesen Sommer wird Bacardi der Welt den MARTINI Bianco Spritz präsentieren. Dieser kann in drei einfachen Schritten zubereitet werden: 50 ml MARTINI Bianco Wermut mit 75 ml MARTINI Prosecco mischen, 25 ml Sodawasser dazugeben, auf Eis servieren und mit frischer Minze, Zitronen- und Erdbeerscheiben garnieren auf diese Weise entsteht ein prickelnder, heller Spritz mit einer dezenten Vanillenote.

Der MARTINI Bianco Spritz führt, gemeinsam mit dem Fiero und den alkoholfreien Varianten Vibrante und Floreale, die Reihe der MARTINI Spritz-Drinks an, die speziell für die Aperitivo-Gelegenheit entwickelt wurden. MARTINI ist nach wie vor eine unverzichtbare Zutat für klassische Cocktails wie dem Americano, dem Negroni und dem Dry Martini, die in Bars, Terrazzas, Restaurants und bei privaten Feiern auf der ganzen Welt serviert werden.

NEUE KONSUMENTENERFAHRUNG

Bacardi wird eine neue Konsumentenerfahrung, Terrazza MARTINI, einführen, die den ganzen Sommer über in den europäischen Metropolen präsent sein wird. Terrazza MARTINI ist ein stilvoller, unterhaltsamer Hotspot, wo die Konsumenten die charakteristischen Getränke der Marke und noch mehr erleben können.

*Gesamtumsatz Aperitifs alkoholfrei/alkoholarm (ohne Bier) (IWSR 2023)

Maßvoll trinken

Über MARTINI

MARTINI®, eine der bekanntesten Marken der Welt, ist der führende Name unter den italienischen Weinerzeugern und ein Anbieter von Wermut- und Schaumweinen höchster Qualität. Der preisgekrönte, lebhafte und bittersüße Geschmack der Produktpalette MARTINI ist das Ergebnis einer geheimen Mischung aus mehr als 40 pflanzlichen Zutaten, die aus den besten Anbaugebieten der Welt stammen. Das 1863 im italienischen Turin gegründete Unternehmen MARTINI bietet heute viele verschiedene Produkte an: MARTINI Bianco, Rosso, Fiero, Rosato Extra Dry, MARTINI Alkoholfrei Vibrante Floreale, MARTINI Asti, Prosecco Rose Extra Dry. Für weitere Informationen darüber besuchen Sie bitte www.martini.com.

MARTINI, MARTINI DARE TO BE UND DAS LOGO MIT DEM PUNKT UND DEM BALKEN SIND HANDELSMARKEN. MARTINI ist Teil des Produktportfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, zu der u.a. Bacardi International Limited gehört.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte internationale Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert, vermarktet und vertreibt Spirituosen und Weine. Das Produktportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, u.a. BACARDÍ® Rum, PATRÓN® Tequila, GREY GOOSE® Wodka, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine, CAZADORES® 100% blauer Agaven-Tequila und andere führende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON'S® Scotch Whisky, D'USSÉ® Cognac, ANGEL'S ENVY® American Straight Whiskey und ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör. Das vor mehr als 163 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt aktuell mehr als 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und Territorien und vertreibt seine Marken in mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, zu der u.a. Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250225695315/de/

Contacts:

Medienkontakt

Andrew Carney, Corporate Communications Director, Europe, Latin America the Caribbean

acarney@bacardi.com

Nneoma Ulu, Global Brand PR Influence Director

naulu@bacardi.com