Die E.ON-Aktie kann am Mittwoch weiter steigen und steht nun an einem entscheidenden Punkt im Chart. Auslöser dafür sind diese exzellenten Nachrichten. Sollten Anleger jetzt bei dem DAX-Konzern zuschlagen? Bombiger Ausblick bei E.ON Am Mittwoch hat der Energiekonzern E.ON Zahlen vorgelegt und ist an der Börse für die Ergebnisse gefeiert worden. Das DAX-Mitglied erwirtschaftete 2024 ein bereinigtes EBITDA von 9,05 Milliarden €, was über der Prognose ...

