Original-Research: EasyMotion Tec AG - von GBC AG



26.02.2025 / 10:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von GBC AG zu EasyMotion Tec AG



Unternehmen: EasyMotion Tec AG

ISIN: LI1147158318



Anlass der Studie: Management-Interview

Empfehlung: Management-Interview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Goldmann

Die Zukunft des Gesundheitswesens neu definiert



GBC AG: EasyMotion Tec AG verfolgt die Vision, ein globaler Health-Solutions-Konzern zu werden. Welche Erfolge konnten Sie bereits erzielen, und welche nächsten Meilensteine stehen an?



EasyMotion Tec AG: Unser Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren als Innovationsführer im Bereich intelligenter Gesundheits- und Fitnesslösungen etabliert. Die erfolgreiche Integration von Milon und Five hat unser Portfolio strategisch gestärkt - wir sind somit eine

Healthcare-Unternehmensgruppe mit drei starken Marken unter einem Dach. Mit der Expansion in neue Märkte sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Fitnessgeräte und der dahinterliegenden Technologieplattformen konnten wir zuletzt unsere globale Marktposition weiter festigen. Der nächste Meilenstein ist die Skalierung unseres Geschäftsmodells, insbesondere durch den Ausbau unserer internationalen Präsenz und die Einführung neuer digitaler Lösungen zur individuellen Gesundheitsförderung. Darüber hinaus setzen wir mit Milon auf eine Differenzierungsstrategie innerhalb des Produktportfolios, die bereits Früchte trägt.

GBC AG: Mit der Emission des EasyMotion Growth Bond 2024/29 sichern Sie sich bis zu 24 Mio. EUR frisches Kapital. Wie genau soll dieser Betrag Ihr internationales Wachstum und Ihre Forschungs- & Entwicklungsprojekte vorantreiben?



EasyMotion Tec AG: Ein wesentlicher Fokus liegt auf der Weiterentwicklung unserer technologiebasierten Gesundheitslösungen, insbesondere in den Bereichen vernetzte Trainingssysteme und personalisierte digitale Gesundheitsservices. Zudem ermöglichen uns die Mittel aus der Anleiheemission, unsere Marktpräsenz in Europa, Nordamerika und Asien weiter auszubauen und strategische Partnerschaften zur Skalierung unseres Geschäftsmodells zu vertiefen.



GBC AG: Ihr Unternehmen setzt auf hochmoderne Technologien zur Verbesserung von Fitness, Gesundheit und Mobilität. Welche aktuellen Entwicklungen begeistern Sie besonders?



EasyMotion Tec AG: Besonders spannend ist die Weiterentwicklung unserer KI-gestützten Diagnostik- und Trainingslösungen Milon You und Milon Zenith, die eine noch individuellere Anpassung von Trainings- und Therapieplänen für die Trainierenden ermöglichen. Zudem arbeiten wir an innovativen Softwarelösungen, die das Nutzererlebnis in unseren Systemen durch datengetriebene Analyse- und Feedbackmechanismen weiter optimieren. Die Integration unserer Lösungen in größere Gesundheitsökosysteme bietet zudem enormes Potenzial für die Zukunft.



GBC AG: Milon und Five haben sich als starke Marken etabliert. Wie tragen sie zur Gesamtstrategie bei, und welche spannenden Weiterentwicklungen stehen bevor?



EasyMotion Tec AG: Beide Marken ergänzen sich perfekt und bieten ein ganzheitliches Konzept für gesundes und effizientes Training. Während Milon auf smarte, vernetzte Kraft- und Ausdauergeräte setzt, adressiert Five gezielt das Thema Beweglichkeit und Prävention durch hochqualitative Fitnessgeräte, die aus Holz gefertigt werden. Durch die zunehmende Integration digitaler Anwendungen und die Optimierung des Nutzererlebnisses schaffen wir ein noch effektiveres Training, das sich an den individuellen Bedürfnissen der Nutzer orientiert.



GBC AG: Partnerschaften sind ein wichtiger Wachstumstreiber. Welche Kooperationen haben sich bereits bewährt, und wo sehen Sie weiteres Potenzial?



EasyMotion Tec AG: Unsere langjährigen Partnerschaften mit führenden Gesundheits- und Fitnessanbietern haben sich als äußerst wertvoll erwiesen. Schon jetzt kommen unsere High-Tech-Fitnessgeräte in mehr als 4.000 Einrichtungen weltweit zum Einsatz. Besonders im Bereich der Rehabilitation und betrieblichen Gesundheitsförderung sehen wir großes Potenzial für weitere Kooperationen mit Krankenversicherungen, medizinischen Einrichtungen und internationalen Gesundheitsnetzwerken. Zudem prüfen wir gezielt strategische Allianzen mit Technologieunternehmen, um unsere digitale Transformation weiter voranzutreiben.



GBC AG: Welche Märkte sind besonders spannend für die EasyMotion Tec AG, und welche Schritte unternehmen Sie, um Ihre globale Präsenz weiter auszubauen?

EasyMotion Tec AG: Neben unseren etablierten Märkten in Europa sehen wir großes Wachstumspotenzial in Nordamerika und Asien. Der steigende Fokus auf präventive Gesundheitsmaßnahmen und smarte Trainingslösungen eröffnet uns dort attraktive Expansionsmöglichkeiten. Durch lokale Partnerschaften, optimierte Vertriebsstrukturen und digitale Lösungen passen wir unser Angebot gezielt an die Bedürfnisse dieser Märkte an.



GBC AG: EasyMotion Tec AG verbindet Gesundheit mit Nachhaltigkeit. Wie integrieren Sie diese Werte in Ihre Geschäftsstrategie, und welche Initiativen setzen Sie um?



EasyMotion Tec AG: Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Als Healthcare-Unternehmen steht die ganzheitliche Gesundheit unserer Trainierenden im Fokus. Unsere Produkte zeichnen sich durch langlebige, ressourcenschonende Materialien und energieeffiziente Technologien aus. Zudem setzen wir auf regionale Wertschöpfung und kurze Lieferketten, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Wir wollen eine nachhaltige Trainingskultur fördern, die langfristige Gesundheitsvorsorge mit ressourcenschonendem Wirtschaften verbindet.

GBC AG: Der Gesundheits- und Fitnessmarkt wächst dynamisch. Welche Trends und Entwicklungen sehen Sie als besonders vielversprechend für die EasyMotion Tec AG?



EasyMotion Tec AG: Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung von Trainingslösungen wird den Markt nachhaltig verändern. Personalisierte, datenbasierte Gesundheitsangebote und hybride Trainingsmodelle, die digitale und physische Erlebnisse kombinieren, sind entscheidende Zukunftstrends. Zudem gewinnt die Integration von KI-gestützten Analysen in den Gesundheitssektor weiter an Bedeutung. EasyMotion Tec AG ist hier stark positioniert, um diese Entwicklungen aktiv mitzugestalten und innovative Lösungen für eine gesundheitsorientierte Gesellschaft zu bieten.

GBC AG: Vielen Dank für das Interview.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31845.pdf



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum der Fertigstellung: 24.02.2025 (17:30 Uhr)

Datum der ersten Weitergabe: 26.02.2025 (10:00 Uhr)



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2090703 26.02.2025 CET/CEST



°