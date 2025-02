Es ist einiges geboten an den Aktienmärkten. Das fängt mit der Entwicklung in Asien heute morgen an, der Hang Seng drehte mächtig auf. Und das endet nach US-Handelsschluss mit der Bilanz eines echten Schwergewichts. Nvidia legt Zahlen vor. Das Märkte & Trends Team mit Samir Boyardan und Andreas Wolf ...